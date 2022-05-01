İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı

İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 13 kişi, kent merkezi ve 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 13 kişiye yönelik operasyon başlattı.

28 Nisan'da İzmir merkezi ve 7 ilçede düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.