İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı
ANKA - Abdullah Çelebi - Güncel
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İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 13 kişi, kent merkezi ve 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 13 kişi, kent merkezi ve 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 13 kişiye yönelik operasyon başlattı.
28 Nisan'da İzmir merkezi ve 7 ilçede düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
ANKA / Abdullah Çelebi - Güncel