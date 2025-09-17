İzmir'de Terör Operasyonu: 1 Gözaltı Daha
İzmir'de MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 19'a yükseldi. 18 şüpheli adliyeye sevk edildi, bunlardan 5'i tutuklandı.
1 GÖZALTI DAHA
İzmir'de polisin silahlı terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 19'a yükselmiş oldu. Firari 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel