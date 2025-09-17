İzmir'de Terör Operasyonu: 1 Gözaltı Daha

1 GÖZALTI DAHA

İzmir'de polisin silahlı terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 19'a yükselmiş oldu. Firari 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR,