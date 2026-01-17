Haberler

Orta refüjden karşı şeride geçen sürücüye ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde, orta refüjden karşı şeride tehlikeli şekilde geçen sürücüye 6 bin 457 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü U.Y., trafik ihlalini kabul etti ve adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, orta refüjden karşı şeride tehlikeli şekilde geçen sürücüye 6 bin 457 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün Ankara Caddesi'ndeki yan yolda meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 35 Z 1503 plakalı otomobilin ana caddedeki orta refüjden tehlikeli bir şekilde karşı şeride geçtiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, otomobilin sürücüsünün U.Y. (44) olduğunu belirledi. Emniyete çağırılan U.Y.'ye, trafik ihlaline ilişkin görüntü kayıtları izletildi. İhlali kendisinin yaptığını kabul eden U.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 6 bin 457 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
ABD'de 11 yaşındaki çocuk, oyun konsolu tartışmasında babasını öldürdü

Ülke bunu konuşuyor! Küçük çocuk babasını vurdu, nedeni ilginç
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı