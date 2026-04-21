İzmir'de eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin 30 kişi yakalandı

İzmir'de, sosyal medyada eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 25'i 18 yaşından küçük 30 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik silahlı saldırıların ardından sosyal medyada benzer içerikler paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda kamu düzenini bozabilecek nitelikte, halk arasında korku ve panik yaratmayı amaçlayan, tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı tespit edilen 25'i 18 yaşından küçük 30 kişi gözaltına alındı.