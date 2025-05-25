İzmir'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Bayındır ilçesinde çıkan tarım arazisi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.
Demircilik Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal tankı ve 1 dozerin müdahale ettiği yangında alevler, 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel