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İzmir'de Taksilere Bağımlılık Bilgilendirme Etiketleri Yapıştırıldı

İzmir'de Taksilere Bağımlılık Bilgilendirme Etiketleri Yapıştırıldı
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile iş birliği yaparak 2 bin 987 taksiye 'Bağımlılıklardan Kurtulmak İçin 115'i Arayın' yazılı etiketler yerleştirdi. Proje, toplumda bağımlılık konusunda farkındalık artırmayı hedefliyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasında yapılan iş birliğiyle, 2 bin 987 taksiye "Bağımlılıklardan Kurtulmak İçin 115'i Arayın" yazılı etiketler yapıştırıldı.

YEDAM'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Mina Akça, taksilerin gün boyu topluma hizmet ettiğini ve bu sebeple insanlara ulaşmak için yerleştirilen bilgilendirme etiketlerinin farkındalık oluşturmada önemli bir adım olabileceğini belirtti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise toplum sağlığını destekleyen bir projede yer aldıkları için memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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