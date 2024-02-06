İzmir'de taksicilerden 'Kabin istiyoruz' yürüyüşü

İZMİR'de, aracına aldığı müşterisi tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin meslektaşları, yürüyüş yapıp olayı protesto etti, araçlarına da koruma kabini takılmasını istedi.

İzmir'de, taksici Oğuz Erge'nin soğuktan üşümemesi için taksisine müşteri olarak aldığı Delil Aysal tarafından tabancayla öldürülmesi, meslektaşları tarafından protesto edildi. Araçlarıyla konvoy oluşturup geldikleri Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin girişinde toplanan taksiciler, 'Öldürülmek istemiyoruz. Koruma kabinli araç istiyoruz' yazılı pankart açtı. Ardından "Öldürülmek istemiyoruz" sloganları atıp yürüyen taksiciler adına konuşan Ali Çetin Taylan, "İstanbul'da 200, İzmir'de 50'nin üzerinde ve diğer illerde yüzlerce meslektaşımızı gasp terörüne kurban verdik. Yüzlerce aile öksüz yetim kaldı. Bu olayların son bulması için daha kaç masum canın yitip gitmesi gerekiyor?" diye konuştu.

Taylan, taksici cinayetlerinin önlenmesi için, 24 Ekim 2024 tarih ve 25 bin 620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik'in bir an önce uygulanması gerektiğini de söyledi.

Gece vardiyasında çalışan taksicilere emniyet kemeri zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Taylan, "Çünkü herhangi bir saldırı anında manevra zorluğu çıkarmaktadır" dedi.

'GEBZE'DE ÜRETİLİP, İTHAL EDİLİYOR; BİZ NEDEN KULLANMIYORUZ'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık'ın koruma kabinlerinin kullanımdaki taksiler için uygun olmadığını söylediğini hatırlatan taksici Ahmet Can Özdel ise "Bu kabinler, Türkiye'de Adapazarı'nda kullanılıyor. Biz bunu neden yapamıyoruz? Gebze'de üretip ithal ediyoruz. Bunu üretme kapasitemiz varken bunu kendimiz niçin kullanamıyoruz?" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından taksiciler olaysız dağıldı.