İzmir'de taksiciyi bıçaklayarak gasp girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, taksicinin boğazına bıçak dayayıp gasp etmeye çalıştığı iddia edilen 59 yaşındaki E.B, tutuklandı. Olay, araç içi kamerasında kaydedildi.

Taksici Çetin Bulut'u (61) bıçaklayarak aracı gasbetmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.B'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Taksici Çetin Bulut (61), önceki gün akşam saatlerinde Konak ilçesinde aracına aldığı E.B'yi (59) Uzundere Mahallesi'ne götürmüş, burada araçtan inen şüpheli, ücreti ödeme bahanesiyle tekrar bindiği takside Bulut'un boğazına bıçak dayayarak gasp girişiminde bulunmuştu.

Polis kaçan şüpheliyi gözaltına almış, olay araç içi kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
