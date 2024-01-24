İzmir'de takla atan otomobilde sırtından vurulan kişinin katil zanlısı yakalandı

İZMİR' Karabağlar ilçesinde, takla attığı otomobilinde sırtından vurulmuş halde bulunan Recep Baysener'in (31) katil zanlısı Baran A. (24), arkadaşının Urla ilçesinde bulunan evinde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168. Sokak'ta dün 17.30 sıralarında meydana geldi. Baran A. ile iddiaya göre arasında alacak meselesinden çıkan tartışmada Recep Baysener (31), 34 HIP 327 plakalı otomobili ile olay yerinden kaçmaya çalışırken tabanca ile sırtından vuruldu. Otomobilin arka camından giren kurşunla yaralanan Baysener, kaçışını sürdürürken Polat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek iki otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle, Baysener'in kullandığı otomobil takla attı. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baysener hayatını kaybederken, şüpheli Baran A. ise olay yerinden kaçtı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu Baran A.'nın saklandığı ev tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonda suç aletiyle birlikte yakalanan Baran A., gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.