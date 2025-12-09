Haberler

'Sadece İzmir kurumuyor, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor'

Güncelleme:
İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü Manisa'dan sağlayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düşerek kritik bir noktaya ulaştı. Uzmanlar, Manisa'nın su kaynaklarının da tehdit altında olduğunu vurguluyor.

İZMİR'de Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 60'ının Manisa'dan karşılandığını belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Sadece İzmir kurumuyor, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor" dedi.

Kentte yağış azlığı, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar, kuruma noktasına geldi. Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştüğü için barajdan kentin içme suyu ihtiyacı karşılanamaz oldu. Günlük 200 bin metreküp su çekilen Tahtalı Barajı'ndan 3 Kasım'dan beri 50 bin metreküp su çekildiğini söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, " Tahtalı Barajı'nda yüzde 0,97'yi gördük. Aktif hacmi 300 milyon metreküp olan barajda 2 milyon 800 bin metreküp su kaldı. İzmir'in içme suyunun karşılandığı barajdan artık ihtiyacın yüzde 5'ini alabiliyorlar" dedi.

'ÖLÜ HACİMDEN SU ÇEKMEK, BÜYÜK BİR YANLIŞ'

İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün artık Manisa'dan karşılandığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Manisa'nın yer altı kaynaklarından günlük yaklaşık 230 bin metreküp, Gördes Barajı'nın ölü hacminden de yaklaşık 130 bin metreküp su alıyoruz. Suyun yaklaşık yüzde 60'ını Manisa'dan çekiyoruz. Sadece İzmir kurumuyor, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor" diye konuştu. Gördes Barajı'nın ölü hacminin 15 milyon metreküp, Tahtalı Barajı'nın ise 20 milyon metreküp olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, barajların ölü hacminden su çekilmesinin büyük bir yanlış olduğunu kaydetti.

'SU ÇEKİLİNCE YER ALTI SULARI DA KURUYOR'

Prof. Dr. Yaşar, "Ölü hacimden su çekilmemeli, barajın pisliği orada birikiyor. Öte yandan ölü hacimdeki su, yer altı sularını besliyor. Ölü hacmi boşaltırsanız, yeraltı da çökmeye başlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük yanlış yapıyor. Ölü hacimden su çekilince yer altı suları da kuruyor. Yer altı kaynaklarının rezerv olarak saklanması için kente günde en fazla 5 saat su verilmeli. Şu an 300 metrenin üzerinde kuyu yok. Yer altından bin 500 metreden de su alınır ancak bu sefer ağır metal de çekilir. Ayrıca çekilen suyun temizlenip, verilmesi su faturalarını da katlar" dedi.

'BARAJ, YAĞMUR SUYUYLA DOLMAZ'

Prof. Dr. Yaşar, "Sanıyorlar ki yağmur yağınca baraj dolacak. Geçen sene Tahtalı Barajı'nda aralıktan nisan ayına kadar yüzde 5'lik artış oldu. Baraj kova değil, yağmur suyuyla dolmaz. 2026 yılının Nisan ayında Tahtalı Barajı yüzde 15 olursa çok sevinmeliyiz. Baraj dolduktan sonra da suyu bilinçli kullansak, hiçbir sorunumuz olmaz. Türkiye'de su yönetimi sorunu var. Yağmurdan mucize beklememek gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title