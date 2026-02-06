Haberler

İzmir'de su kesintileri sona erdi

Güncelleme:
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025'ten bu yana uygulanan su kesintileri barajların doluluk oranlarının artması sonrası bugün itibarıyla sona erdi.

  • İzmir'de 6 Ağustos 2025'ten bu yana 13 ilçede uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri sona erdi.
  • Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı 30 Aralık 2025'te yüzde 0,13'ten yüzde 14,88'e yükseldi.
  • Kent merkezine ocak ayından bu yana metrekareye toplam 330 kilogram yağış düştü.

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bugünden itibaren sona erdiği belirtildi.

Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı Havzası'nda doluluk oranını artırdı.

BARAJIN DOLULUK ORANI YÜZDE 14,88'E YÜKSELDİ

Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu. 30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi. Diğer barajlarda da su seviyelerinde artış gözlenirken, barajlardaki bu yükseliş kent genelinde su arzının daha sağlıklı şekilde yönetilmesine olanak sağladı.

KESİNTİLER SONA ERDİ

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede (Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes) gece 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bu gece itibarıyla sona ereceği bildirildi. Yetkililer, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gelmediği sürece planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin planlanmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Allahın Rahmeti çok büyük. Ben olsa 1 damla su vermezdim o bölgeye :))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumları5gs2dfk24y:

düşün rabbim ne kadar büyük ve cömert ki sana yazacak kadar akıl bile vermiş

yanıt24
yanıt2
Haber YorumlarıSam Fisher:

5gs2dfk24y sana iyi laf sokmus. Ben bile bu kadarını yapamazdim.insallah bu cevaptan sonra yorum yazmaya tövbe edersin .namaza başlar iyi insan olmak için elinden geleni yaparsin.

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

BARBAROS: Annenin babanın bir günahı yok ki ahırda bir şey beslediklerini sanmış gariplerim

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

