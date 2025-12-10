Haberler

İzmir'de her gün su kesintisi yapılacak

İzmir'de her gün su kesintisi yapılacak
Güncelleme:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kuraklık nedeniyle 13 ilçede planlı su kesintilerinin her gün uygulanacağını duyurdu. Kesintiler gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'de 13 ilçede 2 günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin her gün uygulanacağını duyurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle 13 ilçede 2 günde bir planlı ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesinti programı güncellendi. Yeni planlama kapsamında Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallerde her gün 23.00 - 05.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

