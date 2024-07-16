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İzmir'de Su Baskınında Hayatını Kaybeden Öğrenci İçin Anma Töreni Düzenlendi

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İzmir'de yaşanan su baskınında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz için İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende, Deniz ve olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay için dualar okundu.

İZMİR'de suyla dolan yolda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) için İzmir Demokrasi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanı'nda anma töreni düzenledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Özge Ceren Deniz için İzmir Demokrasi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanı'nda anma töreni düzenledi. Törene Deniz'in yakınları, arkadaşları ve öğretmenleri katılırken, İnanç Öktemay da anıldı. Deniz'in fotoğrafını taşıyan yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Törende konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, "Öğretmen bir anne-babanın 3 evladının en büyüğü olan Özge Ceren, Osmaniye Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra tıp fakültesine başlamıştır. Bu yıl üniversitemizin tıp fakültesinde 4'üncü sınıftan 5'inci sınıfa geçen Ceren, arkadaşları ve hocaları tarafından sevilen, çalışkan, başarılı ve saygılı bir öğrenci olarak kalplerimizde yaşamaya devam edecektir. 2 yıl sonra genç bir hekim olarak milletine hizmet etmeye hazırlanan öğrencimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü sadece bir rektör olarak değil aynı zamanda bir anne sıfatında da çok üzgünüm. Acılı anne babasına, kardeşlerine ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok zor, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yine aynı gün olay yerinde Özge Ceren'e yardım etmek isteyen, yardımsever bir vatandaşımız, müzisyen, esnaf kardeşimiz İnanç Öktemay'ı da kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ne güzel bir insanlık örneği. Kendisine de Allah'tan rahmet dilerken kederli ailesi ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Deniz ve Öktemay için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve lokma hayrı yapıldı, dualar okundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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