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Beydağ'da yangın uçağı su alırken kalkış yapamadı

Beydağ'da yangın uçağı su alırken kalkış yapamadı
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İzmir Beydağ'da orman yangını için görevlendirilen yangın söndürme uçağı, Beydağ Barajı'ndan su aldıktan sonra kalkış yapamadı. Pilot sağ kurtuldu, yaralı yok, uçağın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Beydağ ilçesinde su almak için baraja manevra yapan yangın söndürme uçağı, su aldıktan sonra kalkış gerçekleştiremedi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kiraz ilçesindeki yangın için görevlendirilen AT-802F tipi amfibik orman yangın söndürme uçağının 13.35'te Selçuk Havaalanı'ndan havalandığı, su ikmali için Beydağ Baraj Göleti'ne manevra yaptığı belirtildi.

Uçağın su aldıktan sonra yeniden kalkış gerçekleştiremediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pilotumuz uçağı hasarsız bir şekilde gölet kıyısına ulaştırmış, sağlık durumu iyi olan pilotumuz Mustafa Alp uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamakta olup uçağın bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA
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