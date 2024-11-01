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İzmir'de Sokak Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Sokak Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Kara, tabanca ile vurularak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta çıkan kavga sırasında tabanca ile vurulan Mehmet Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında yaşanan kavga sırasında, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Mehmet Kara'yı tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Kara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kara'nın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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