İzmir'de sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı
İzmir'de etkili olan sis, hava trafiğini olumsuz etkileyerek bazı uçak seferlerinde gecikmelere neden oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.
İzmir'de sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sabah saatlerinden bu yana havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, Bodrum, Dalaman ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi.
Bazı uçak seferlerinde de gecikme yaşandı.