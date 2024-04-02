İzmir'de Silahlı Saldırı Sonucu Çocuklar Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla bir çocuğunu öldürüp diğerini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü.

Abdi İpekçi Mahallesi 3721 Sokak'ta ikamet eden Umut Akbaş (34), evinde tabancayla kızları Seda (10) ile Tuğçe Akbaş'ı (6) yaraladı.

Daha sonra Umut Akbaş, başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan baba Umut Akbaş ile kızı Tuğçe Akbaş hastanede yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan Seda Akbaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Umut Akbaş'ın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları eşiyle boşanma aşamasında olduğu, yakınlarının aracılığıyla barışmak isteyen ancak teklifi reddedilen Akbaş'ın, çocuklarıyla vakit geçirmek için evde kalmalarını istediği ve eşinin bir süre önce evden ayrıldığı belirtildi.