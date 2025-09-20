İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Göztepe Paten Sahası'ndaki olay sonrasında, yaralılar hastanelere kaldırılırken, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Göztepe Paten Sahası'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Emircan Övüç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekiplerince olaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel