İzmir'de Servis Minibüsü ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı

Güncelleme:
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

M.B. (49) idaresindeki 49 ABE 666 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolunun Armutlu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Veysi Ekin'in (44) kullandığı 44 LS 968 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Veysi Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ve 11 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
