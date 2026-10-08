Haberler

İzmir'de Sercan Sayal liderliğindeki suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de Sercan Sayal liderliğindeki suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Sercan Sayal liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, Konak'ta bir iş yeri ile park halindeki aracı kundakladığı belirlendi.

İZMİR'de, Sercan Sayal'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sercan Sayal'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. 5 Ekim saat 03.00 sıralarında, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 2822 Sokak'ta bulunan bir iş yeri ile iş yeri önünde park halinde bulunan aracın örgüt üyelerince kundaklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, olayın failleri olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Fon soruşturması belediyeye uzandı! Müdür apar topar görevden alındı

Fon soruşturması belediyeye uzandı! Müdür apar topar görevden alındı
Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

Liseli gence soğuk duş! Protestolara katıldığına bin pişman oldu
Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

Sahnede düşüp hastanelik olmuştu! Merve Özbey'den haber var
Ganos Dağları'nda fotokapanı yemeye kalkan yaban domuzu kamerada! Ağzının içi görüntülendi

Önce kokladı, sonra yemeye kalktı! Kamera her şeyi kaydetti
Hopa'da tır parkına dev kayalar düştü! 1 kişi öldü, 8 tır hasar gördü

Yamaç tır parkının üzerine çöktü! Tanker devrildi, 1 kişi öldü
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 31 taşınmaza el konuldu

AK Partili belediyeye yeni operasyon! 2 bin 32 taşınmaza el konuldu