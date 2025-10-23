Haberler

İzmir'de Sel Felaketi: Araçta Olmayan Vatandaşın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen yoğun yağış sonrası bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle bir vatandaşın kaybolduğu belirtilirken, araçta olmadığının tespit edilmesiyle arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, bölgedeki olumsuzluklara karşı müdahalelerini sürdürüyor.

VALİLİK: SELE KAPILAN VATANDAŞIMIZIN ARACINDA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve en çok Foça ilçesinde etkili olup su baskını ve taşkınlara neden olan sağanak sonrası İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Foça ilçesinde 23.10.2025 Perşembe günü (bugün) yoğun sağanak meydana gelmiştir. Foça ve Yeni Foça'da etkili olan yağış neticesinde ilçemiz 1,5 saat içerisinde yaklaşık olarak metrekareye 144 kilogram yağış almıştır. Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça'da çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibarıyla yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Öte yandan, bir vatandaşın suyla dolan caddede kayıkla ilerlemeye çalıştığı anlar, başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Kadir ÖZEN-Seyfi GÜL/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
