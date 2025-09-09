Şehit Akın Toprağa Verildi

ŞEHİT AKIN TOPRAĞA VERİLDİ

Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik saldırıda şehit polis memuru Hasan Akın'ın cenazesi, İzmir'de düzenlenen törenin ardından Urla'ya götürdü. Şehit Akın, buradaki Kuşçular Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BAKAN YERLİKAYA, YARALILARI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki törenin ardından ziyaretlerde bulundu. Bakan Yerlikaya, ilk olarak saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren polis memuru Ömer Amilağ'ın ailesini Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Ardından aynı saldırıda yaralanan polis memuru Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir vatandaşa da ziyarette bulunup, sağlık durumları hakkında bilgi aldı, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

'ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR'

Ziyaretin ardından açıklamada yapan Bakan Yerlikaya, "Dün sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevli 1'inci Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın şehadete erdi. Aynı saldırıda kahraman polis memurlarımız Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaşımız da yaralandı. İçişleri ailemizin acısı çok büyük. Çok üzgünüz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor" dedi.

'MİLLETİMİZE SABIR VE METANET TEMENNİ EDİYORUM'

Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralılarımızı az önce ziyaret ettim. Durumları gayet iyi, şükürler olsun. Yaralarımıza tekrar şifalar diliyorum. Milletimize sabır ve metanet temenni ediyorum."

Ziyarette Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt da katıldı.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,