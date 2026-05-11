İzmir'de savunma sanayi sergisi açılacak
İzmir'de 17 Mayıs'ta başlayacak olan EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında savunma sanayi sergisi açılacak. Sergi, 18 Mayıs'ta sona erecek.
İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, serginin 17 Mayıs'ta Doğanbey Tatbikat Alanı'nda açılacağı bildirildi.
Alana sivil araç girişine izin verilmeyeceği, ulaşımın toplu taşıma araçlarıyla sağlanacağı belirtilen paylaşımda, serginin 18 Mayıs'ta sona ereceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol