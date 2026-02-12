Haberler

İzmir'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Güncelleme:
İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, yollarda su birikintileri oluşturdu ve sürücüler trafikte zorluklar yaşadı. Meteoroloji, sağanağın gün boyu devam edeceğini bildirdi.

İZMİR'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

