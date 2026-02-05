Haberler

İzmir'de Kordon Suyla Doldu

İzmir'de Kordon Suyla Doldu
Güncelleme:
İzmir'in Kordon bölgesinde sağanak yağmur sonrası su birikintileri oluştu, araçlar yolda geçmekte zorlandı.

KORDON SUYLA DOLDU

İzmir'de bugün başlayan sağanak, kentin işlek yerlerinden biri olan Kordon boyunca uzanan Atatürk Caddesi'nde su birikintisi oluştu.

Özellikle Alsancak Vapur İskelesi'nin yakınındaki bölümlerde araçlar yolda geçerken güçlük yaşadı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Aralıklarla etkisini hissettiren sağanak saat 17.30 itibariyle durdu. Yağmurun durmasıyla birlikte yolda biriken sularda çekildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
