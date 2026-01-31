Haberler

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Gümüldür Mahallesi'nde tarım arazilerine su dolmasına ve bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Meteoroloji yağmur uyarısında bulunmuştu.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, sağanak bazı noktalarda etkili oldu. Gümüldür Mahallesi'nde dağdan akan yağmur suları tarım arazilerine doldu, bazı evlerde su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yağmur uyarısının ardından, saat 11.00'de kent genelinde yağış başladı. Aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Seferihisar'ın Gümüldür Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Dağdan inen yağmur suları, bölgedeki bazı mahallelerde cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı evlerde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Tarım arazileri de suyla doldu. Yağmurun etkisini yitirmesiyle Gümüldür'de sularda çekilmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
