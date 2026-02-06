Haberler

İzmir'de suların içinde otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bayındır ilçesinde etkili olan sağanak sonrası biriken suda mahsur kalan otomobildeki sürücü ve annesi kurtarıldı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Deniz Gemici'nin (54) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Hasköy Mahallesi Gelenler mevkisinde, sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı çalışmayla araç içinde mahsur kalan sürücü Deniz Gemici ve 72 yaşındaki annesi Rabia Gemici'yi kurtardı.

Sağlık durumları iyi olan anne ve oğlu, tedbir amaçlı Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, suda mahsur kalan otomobili bulunduğu yerden çekerek çıkardı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
