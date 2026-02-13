Haberler

Asfalt yol, sağanak sonrası çöktü

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yamaçtaki asfalt yolun çökmesine neden oldu. İki ev çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, yol trafiğe kapatıldı.

İZMİR'de sağanak sonrası zemini yumuşayan yamaçtaki asfalt yol, kısmen çöktü.

İzmir'de gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'nde, 3505 Sokak'taki asfalt yolun bir kısmı, zeminin yağış sonucu yumuşaması ile çöktü. Çöken yol üzerindeki iki ev, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
