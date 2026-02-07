Haberler

Küçük Menderes Nehri taştı; Ödemiş ilçesinde tarım alanları ve ahırları su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, Küçük Menderes Nehri'nde taşkına yol açtı. Ödemiş ilçesindeki tarım arazileri ve ahırlar su altında kaldı. Çiftçiler kalıcı çözüm talep ediyor.

İZMİR'de son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Menderes Nehri'nde taşkın yaşandı, Ödemiş ilçesindeki tarım arazileri ve ahırları su bastı.

Kentte son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Küçük Menderes Nehri taştı. Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi Ağırkırı mevkisindeki tarım arazileri ve ahırları su bastı. Yaklaşık bin dönümlük marul, tahıl ve patates ekili tarlalar zarar gördü. Öte yandan taşkın nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ayrıca nehirde biriken atıklar da dikkat çekti. Bölgede suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

'KALICI ÇÖZÜM ŞART'

Bölgede 54 dönüm tarım arazisi bulunan Ülkü Çakır büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirtip, "Her yağış sonrası bu bölgede su baskınları yaşanıyor. Alanın ve köprünün dar olmasının yanı sıra Küçük Menderes Nehri'nin ilerleyen kısımlarında atıklar birikmiş durumda. Nehrin ilerleyen kısımlarının temizlenmesi şart. Bu bölge için kalıcı bir çözüm talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
