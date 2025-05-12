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İzmir'de Provokatif Paylaşım Yapan Genç Gözaltına Alındı

İzmir'de Provokatif Paylaşım Yapan Genç Gözaltına Alındı
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İzmir'de sosyal medyada Türk mitolojisi ve sembollerine yönelik aşağılayıcı ifadeler paylaşan 25 yaşındaki Serhat T., gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınan genç, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İZMİR'de, sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen Serhat T. (25), gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Serhat T.'nin sosyal medya hesabından Türk mitolojisi ve sembollerine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirledi. Çalışma başlatan ekipler, Serhat T.'nin adresini tespit etti. Dün adrese operasyon düzenleyen ekipler, Serhat T.'yi 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Serhat T.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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