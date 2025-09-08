İzmir'de Polis Karakoluna Gerçekleştirilen Saldırıda Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

(İZMİR) - İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı yapıldı. Yüzü maskeli olduğu ve 16 yaşında olduğu belirtilen saldırgan, karakola ve çevresine uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olurken Murat Dağlı ve Ömer Amila isimli iki memur da yaralandı.

Öte yandan; saldırı anı ve sonrasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bölgede yaşayanlar tarafından çekilen görüntülerde, E.B. isimli saldırganın yüzünde maske olduğu görüldü.

Saldırgana ilk müdahale karakolda görevli polisler tarafından yapılırken çıkan çatışmada, saldırgan bacağından yaralandı. Saldırganı engellemek için bölgede yaşayan vatandaşlar da müdahalede bulundu.

Polislerin, "Allahu ekber" diyerek tekbir getiren saldırgandan saldırının gerçekleştirildiği uzun namlulu silahı uzaklaştırdıkları görüldü.

Çatışmada saldırgan ayrıca ses bombası da attı.