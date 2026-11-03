İzmir'de polis gibi poz verip silah teşhir eden 2 zanlı daha tutuklandı

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İzmir'de sosyal medya hesaplarında kendilerini polis gibi göstererek silah teşhir ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.

Sosyal medya hesabında "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ibareler kullanan ve silah teşhir eden A.U.Ş'nin 31 Ekim'de tutuklanmasının ardından çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı şekilde paylaşımlarda bulunan, A.U.Ş. ile arkadaş oldukları ve birlikte hareket ettikleri belirlenen F.K. ve S.C'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medya hesabında "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ibareler kullanan ve silah teşhir eden A.U.Ş'yi 31 Ekim'de gözaltına almıştı.

Şüphelinin iş yeri ve evinde yapılan aramalarda tabanca, boş şarjör, 62 kurusıkı tabanca fişeği, 1 telsiz ve üzerinde polis ibaresi bulunan 8 kimlik ele geçirilmişti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA