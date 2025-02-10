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İzmir'de Pazarcı Gruplar Arasında Kanlı Kavga: 6 Yaralı, 8 Gözaltı

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İzmir'in Bornova ilçesindeki Çamdibi Kapalı Pazar Yeri'nde, yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde pazarcı iki grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Bornova'daki Çamdibi Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi. Pazarcı iki grup arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A., Y.A., M.A., A.B., K.B. ve F.V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya ilişkin 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de Pazarcı Gruplar Arasında Kanlı Kavga: 6 Yaralı, 8 Gözaltı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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