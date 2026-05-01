İzmir'de parkta uyuyan kişiye saldıran 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde parkta uyuyan kişiye saldırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde "Buca'da iki kişi, parkta uyuyan adamın suratına tekme attı" başlıklı içeriklerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiklerini belirlediği 18 yaşından küçük F.E. ve Ç.Y'i yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.