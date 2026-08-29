Tire'de motosiklet kazası: 1 ölü
İzmir'in Tire ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Engin Kızıl (43) idaresindeki 35 CZE 436 plakalı motosiklet, Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 47 ADT 318 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kızıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü A.P. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kızıl'ın kısa bir süre önce motosikleti satın aldığı belirtildi.
Kaynak: AA