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İzmir'de özel uçak araziye düştü

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İzmir'in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

İzmir'de özel uçak araziye düştü

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesinde meydana geldi. Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan özel bir şirkete ait uçak, içindeki iki kişiyle beraber kontrolünü kaybederek araziye düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçakta bulunan iki kişinin şans eseri hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nilüfer Öztürk Silay - Güncel

Selçuk İzmir Güncel Haberler

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