İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Halime Taşkın (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.10 sıralarında Doktor Refik Saydam Bulvarı üzerinde meydana geldi. U.E. (26) idaresindeki 35 COP 489 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Taşkın'a çarptı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı durumdaki Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü U.E. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

