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İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin çarptığı genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin çarptığı genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdem Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen İ.E. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Yalçın Selvi'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Selvi, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Selvi'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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