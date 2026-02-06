Haberler

İzmir'de Otomobil, Dere Üzerindeki Köprüden Geçerken Sele Kapıldı: 2 Ölü, 1 Kayıp

Güncelleme:
İzmir Menderes'te sağanak sırasında sel sularına kapılan otomobilde 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında, kayıp kişinin sağ kurtulduğu belirlendi.

1) İZMİR'DE OTOMOBİL, DERE ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEN GEÇERKEN SELE KAPILDI: 2 ÖLÜ, 1 KAYIP

İZMİR'in Menderes ilçesinde, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi öldü, 1 kişi ise kayboldu.

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen diğer kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

OLAYDAN SAĞ KURTULMUŞ

İzmir'in Menderes ilçesinde, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda kayıp olarak aranan kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla söz konusu bu kişiye ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki arama- kurtarma çalışmalarına son verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
