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İzmir'de Otomobil İki Tır Arasında Kalarak Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde çarpıştığı iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle çevreyolu bir süre trafiğe kapatıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çarpıştığı iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde Gökhan Eren'in (32) kullandığı 16 AOU 016 otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı tıra arkadan çarptı.

Arkadan gelen Mehmet B'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsü Eren, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Eren'in cenazesi, itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmayla otomobilden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı.

Otomobile arkadan çarpan tır şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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