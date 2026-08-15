İzmir'de Otluk Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA