İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Torbalı ilçesinde Ahmetli Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler, arazözler ve dozerler müdahale etti. Ayrıca, Ödemiş ilçesinde başka bir yangın da kısa sürede söndürüldü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Öte yandan Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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