İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve arazözlerle müdahale ediliyor.
İZMİR'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel