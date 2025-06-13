İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

İZMİR'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,