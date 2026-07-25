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İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
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İZMİR’in Torbalı ilçesinde orman yangını çıktı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlatı.

Yangın saat 18.43'te Kaplancık Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale başlatıldı. İhbarın ardından ilk müdahalenin 9 dakika sonra yapıldığı belirtilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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