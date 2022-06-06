İzmir'de orman yangını - Haberler

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İzmir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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İzmir'de orman yangını

İZMİR'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

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