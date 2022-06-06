İzmir'de orman yangını - Haberler

İzmir'de orman yangını İZMİR'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı. İZMİR'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel Güncel Haberler

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