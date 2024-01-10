İzmir'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi
İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Özellikle Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.