İzmir'de okullarda uyum eğitimi sürüyor

İzmir'de, öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek için hayata geçirilen uyum haftası kapsamında etkinlikler sürüyor.

Okula yeni başlayan çocukların uyumu için okul bahçelerinde oyunlar oynanıyor. Oyunlara eşlik eden öğretmenler çocuklarla sohbet ediyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Karşıyaka Mehmet Seniye Özbey İlkokulu'nda öğrencileri ziyaret etti, öğretmen ve velilerle sohbet etti.

Yahşi, daha önce tanışmayan, birbiriyle iletişimi olmayan çocukların oyunun birleştirici gücüyle oyunlar oynamaya başladığını gördüklerini belirterek, "Öğrencilerin kaynaşması, iyi bir diyalog sağlamaları çok kıymetli. Bahçelerimizin oyun alanına çevrilmesiyle alakalı güzel bir karşılık bulduğunu görmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA