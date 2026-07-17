Okul bahçesinde oynarken düşüp yaralanan Tibet'in ailesi olayın aydınlatılmasını istiyor

İzmir'de okulda yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan düşerek ağır yaralanan, tedavi süreci nedeniyle karne heyecanı yaşayamayan öğrencinin ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumluların bulunmasını bekliyor.

Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Aydın Tibet İlerier (16), 19 Haziran'da sınıf arkadaşıyla oyun oynamak için okulun bahçesine çıktı.

İlerier, arkadaşıyla "ebelemece" oynadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan beton zemine düştü. Düşmenin şiddetiyle bilinci kapanan İlerier, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tibet'in parçalanan dalağı ameliyatla alındı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen öğrencinin omurgası, göğüs kafesi ve iki kolunda kırıklar olduğu belirlendi. Tibet, 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 12 gün hastanede tedavi gördü.

Hastaneden 1 Temmuz'da taburcu edilen Tibet, ailesinin desteğiyle eski sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Adli ve idari süreç yürütülüyor

Baba Burak İlerier, AA muhabirine, oğlunun tedavi sürecinin devam ettiğini, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Oğlunun ağır yaralanmasına anlam veremediklerini belirten İlerier, "Oğlum yoğun bakımda uyandıktan ve kendine geldikten sonra bize arkadaşı tarafından itildiğini iddia etti. Bunun üzerine biz de arkadaşına ulaşmaya çalıştık ama hiçbir şekilde ulaşamadık. Onlar da bize herhangi bir şekilde geçmiş olsun dileklerinde, temasta bulunmadılar." diye konuştu.

İlerier, polis merkezine giderek oğlunun bahsettiği arkadaşından şikayetçi olduklarını, adli sürecin sürdüğünü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de olayla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.

Okulda detaylı araştırma yaptığını kaydeden İlerier, "Düştüğü yükseklik aşağı yukarı 3 metre. Bir insanın oradan düştüğü zaman en fazla kolu ya da bacağının kırılabileceğini düşünüyorum ya da en fazla boynunu zedeleyebilir. Ama burada sanki itilme tarzı gibi bir şey söz konusu olabilir. Çünkü oğlumun yaşadığı travma çok daha ciddi boyutlarda oldu." ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı olması en büyük karne hediyesi"

Oğlu Tibet'in karne heyecanı yaşayamadığını anlatan İlerier, şöyle konuştu:

"Karne heyecanı yaşamayı planlarken böylesi vahim bir olayla karşılaştığımız için büyük bir üzüntü içerisine girdik. Oğlum halen daha karnesini alamadı. Karnesi hala okulda. Okul yöneticileri karnesini getirip en azından böyle bir jestte bile bulunma gayreti göstermediler. Oğlumuzun şu anki durumundan gerçekten çok mutluyuz, en azından daha vahim derecede bir olay söz konusu olmadı. Onun böyle sağlıklı, sıhhatli olması bizim için en büyük karne hediyesi oldu aslında."

Tibet'in teyzesi Ebru Çetin de kimseyi suçlamak gibi bir gayretlerinin olmadığını belirterek, "Psikolojik olarak çok yıprandık. Tek dileğimiz olayın bir an önce çözülmesi." dedi.