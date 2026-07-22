Haberler

İzmir'de motosikletliye saldıran sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Karabağlar'da trafikte motosikletliye saldıran otomobil sürücüsü Y.Y.'ye 180 bin lira idari para cezası verildi, ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı ve aracı trafikten men edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte motosikletliye saldıran otomobil sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulanarak ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Karabağlar ilçesinde bir otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırdığına ilişkin görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil sürücüsü Y.Y'ye (58) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak onu düşürdüğü ve vatandaşların müdahale ettiği anlar kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler

Veda ederken sarf ettiği cümleler olay: Büyük cehalet etmişim

330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi