İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
İzmir'in Bayındır ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Mesut Bakmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
İzmir'in Bayındır ilçesinde refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mesut Bakmaz idaresindeki 35 BSC 195 plakalı motosiklet, ilçe girişinde refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Bakmaz'ı Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bakmaz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel